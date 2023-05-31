«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الأزمة بين كوسوفو وصربيا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "توترات لا تهدأ وتصعيد تتنامى معه مخاوف ظهور شبح حرب جديدة فى منطقة البلقان، فلا يزال الصراع بين كوسوفو وصربيا يتجدد بين الحين والآخر، ليكشف عن خلاف متجذر لم تمحوه محاولات التهدئة والوساطة على مدار عقود".

وأضاف: "شمال كوسوفو كلمة السر فى التوتر الذى تشهده منطقة البلقان منذ أسابيع، فالانتخابات البلدية التى جرت فى أبريل الماضى ونتج عنها فوز أربعة رؤساء بلديات من عرقية الألبان كانت الشرارة التى أشعلت فتيل غضب الصرب الموالين لبيلجراد، والذين يشكلون أغلبية فى 4 مدن شمال كوسوفو".

وتابع: "مشاهد العنف والمصادمات استمرت على مدار أيام فى شمال كوسوفو، وبدأت بين الصرب وشرطة العاصمة بريشتينا لتسفر عن وقوع عشرات المصابين من الجانبين، المشهد تطور مؤخرا مع محاولات الصرب اقتحام مقار البلديات مما دفع عناصر قوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو للتصدى لهم، الأمر الذى نتج عنه مصادمات عنيفة مع قوات الحلف".