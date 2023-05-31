العالم اليوم - بالفيديو.. قرش ينقذ سلحفاة بحرية بطريقة مذهلة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. قرش ينقذ سلحفاة بحرية بطريقة مذهلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 11:20 صباحاً - أظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة إنقاذ مدهشة بطلها قرش ضخم أنقذ حياة سلحفاة بحرية دفعها باتجاه أحد القوارب لمساعدتها.

وفي حالة من الاستغراب انتبه شبان على متن قارب في رحلة بحرية إلى القرش يدفع بالسلحفاة البحرية نحوهم بإصرار.

وتمكن الشباب بعد ذلك من حمل السلحفاة على متن القارب ليتبين وجود شريط ملفوف على رقبها يبدو أنه جزء من نباتات بحرية.

واستطاع أحدهم قص الشريط عن عنق السلحفاة وإبقاءها على قيد الحياة تتنفس، ثم أعادها للماء مرة ثانية.