العالم اليوم - خبراء: أغلب المهن تحتاج لخبرة عملية أكثر من الدراسة النظرية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 11:20 صباحاً - أكدت دراسة أميركية أن بعض التخصصات الجامعية المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لا تتطلب في الواقع الدراسة لأربع سنوات أو أكثر، وأن أغلبها تحتاج إلى الخبرة العملية أكثر من النظرية.

واستشهدت الدراسة بحوالي ثلث القوى العاملة في إحدى الولايات الأميركية التي تعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا، اعتمادا على الخبرة العملية لا على التخصص الجامعي.

الدراسة الموسعة أشرفت عليها عشر جهات علمية في الولايات المتحدة من أهمها جمعيات ونقابات المهندسين والعاملين في المجالات العلمية.

ومعدوا الدراسة قالوا إن مهنا مثل هندسة الميكانيك والكهربائيين والتمريض والهندسة المعمارية، ليست بحاجة إلى سنوات طويلة في الدراسة.

الدراسة لم تنفي أهمية الشهادات الجامعية في بعض التخصصات ولكنها أشارت إلى أن غالبية الطلاب يتطلعون إلى الشهادة الجامعية لعلاقتها بالمظاهر الاجتماعية في غالبية المجتمعات.

ويأمل الخبراء أن تشجع هذه الدراسة الناس على النظر في عدد سنوات دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة، في محاولة لتقليل المصاريف الجامعية.

وفي هذا المجال قال الخبير التربوي والتعليمي الدكتور مجدي حمزة: