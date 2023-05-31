العالم اليوم - الاقتصاد التركي ينمو 4% في الربع الأول متجاوزا التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 11:20 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن الاقتصاد التركي نما أربعة بالمئة في الربع الأول هذا العام، متجاوزا التوقعات قليلا.

وجاء النمو على الرغم من تداعيات الزلازل المدمرة التي تعرض لها جنوب البلاد في فبراير.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول زاد 0.3 بالمئة عن الربع السابق على أساس معدل موسميا ووفقا لاعتبارات التقويم.

وتوقع استطلاع لرويترز نمو الاقتصاد 3.9 بالمئة في الربع الأول. كما توقع الاستطلاع نموا 2.8 بالمئة لعام 2023 بالكامل.

وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر في أبريل الماضي، سيحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.2 بالمئة في 2023، عوضا عن توقعات سابقة أفادت بنموه بنسبة 2.7 بالمئة فقط.، كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام 2024 بنسبة 4.3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة في السابق، وتوقع نسبة 4.1 بالمئة في العام 2025.

وتوقع التقرير الدولي أن يتسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي في خسائر بنحو 34.2 مليار دولار.

يواجه الاقتصاد التركي وضعاً حرجاً برأي محللين، فالسياسة الحالية التي يعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان، تنطوي على خطر وشيك، في حين أن أي حلّ سيتطلب إجراءات أليمة.

وقطع إردوغان الذي أعيد انتخابه الأحد لولاية من خمس سنوات، وعوداً بمليارات الدولارات خلال الحملة الانتخابية، وضخ عشرات المليارات الأخرى لتعويم الليرة التركية قبل الاقتراع.