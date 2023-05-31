القاهرة الإخبارية: دوى إطلاق نار متقطع بـ الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، حلق الطيران الحربى السودانى فى سماء أم درمان.

وكان مصدر دبلوماسى سودانى، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن الجيش السودانى علق مشاركته فى مفاوضات جدة لوقف إطلاق النار.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.