القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يعلق مشاركته فى مفاوضات جدة

جدة - نرمين السيد - وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، قد أعلنت أنه سيكون هناك آلية لمراقبة تنفيذ "اتفاق جدة" بين ممثلى الجيش السودانى وقوات الدعم السريع.
وقالت غريط، إن ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أكدوا فى جدة، على الاتفاق بترتيبات إنسانية ووقف لإطلاق النار قصير المدى، على أن ينفذ بعد 48 ساعة من التوقيع ويستمر لمدة 7 أيام قابلة للتمديد، بحسب القناة الإخبارية.
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