الشرطة الألمانية تشن حملة ضد متشددين مشتبه بهم بأنحاء البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة، إن أربعة من هذه الأماكن تقع فى برلين بينما تجرى عمليات تفتيش فى كولونيا وفوبرتال والمناطق المحيطة بمونشنجلادباخ وآخن، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
ولم ترد الشرطة على الفور على طلب للتعليق.
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