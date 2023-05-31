مجلس الأمن الروسى: أى مسؤول بريطانى أصبح هدفا مشروعا

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية البريطانى، جيمس كليفرلى، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا لها الحق فى شن هجمات ضد روسيا خارج حدودها،
وأضاف كليفرلى فى تعليقه على هجوم الطائرات المسيرة على موسكو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الإستونى، مارجوس تساكنا، فى إستونيا: "لن أتكهن بطبيعة الهجوم، ولكن لأوكرانيا الحق المشروع فى الدفاع عن نفسها. لها الحق الشرعى فى القيام بذلك داخل حدودها بالطبع، لكن لديها أيضًا الحق فى نشر القوة خارج حدودها لتقويض قدرة روسيا على نشر القوة فى أوكرانيا نفسها، بحسب ما أوردته القناة الإخبارية.
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