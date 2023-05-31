العالم اليوم - الين القوي يدفع مؤشر "نيكي" لأكبر تراجع يومي منذ أبريل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 12:22 مساءً - أنهى مؤشر "نيكي" الياباني سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، الأربعاء، في ظل جني المستثمرين للأرباح، بعد أن سجل المؤشر أعلى مستوى في 33 عاما في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما ألقت قوة الين والبيانات الصينية المخيبة للآمال بظلالها على الأسواق.

وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شيباجين لإدارة الأصول، إن المستثمرين كانو ينتظرون موجة بيع الأسهم، كما أثرت عليهم قوة الين.

وأضاف "يبدو أن وتيرة إقبال الأجانب على الشراء تتباطأ. سيتوقف المرحلة المقبلة على مدى زيادة شرائهم للأسهم المحلية".

وتتجه أسواق الأسهم الآسيوية إلى تسجيل الانخفاض الشهري الثاني على التوالي، إذ قدمت بيانات نشاط المصانع الضعيفة من الصين أحدث دليل على تعثر التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تحركات الأسعار

هبط مؤشر نيكي 1.41 بالمئة إلى 30887.88 نقطة في أكبر تراجع يومي منذ الخامس من أبريل، لكنه قفز بنسبة سبعة بالمئة في مايو ليسجل أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر 2020.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.32 بالمئة إلى 2130.53 نقطة.

وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.08 بالمئة ليضع أكبر ضغط على مؤشر نيكي.

كما تراجع سهم طوكيو إلكترون، عملاق صناعة معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، اثنين بالمئة، وسهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق واحدا بالمئة.

وقفز سهم شركة هينو موتورز التابعة لتويوتا 12.3 بالمئة بعد أن عقدت دايملر للشاحنات وتويوتا موتور صفقة مبدئية لدمج وحداتهما للشاحنات في اليابان. وتراجعت أسهم تويوتا 1.62 بالمئة.