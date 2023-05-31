المفوضية الأوروبية: لتحقيق السلام بـ أوكرانيا يجب الاستمرار فى دعمها عسكريا

جدة - نرمين السيد - وقالت دير لاين، خلال مؤتمر صحفى، لقد وافقنا على تدريب القوات الأوكرانية على الأسلحة الحديثة، مؤكدة أنه لتحقيق السلام فى كييف يجب الاستمرار فى دعمها عسكريا.

وتابعت فى كلمتها التى أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا ندعم خطة الرئيس الأوكرانى لتحقيق السلام فى بلاده، مشددة على ضرورة التوصل لاتفاق سلام يحترم حق الشعب الأوكرانى.