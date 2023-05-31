بكين تندد بـ «الاستفزاز» الأمريكى بعد حادثة طيران فوق بحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج إن "هذه المناورات الاستفزازية والخطيرة هى مصدر مشاكل للأمن البحرى"، مؤكدة أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن هذه الاستفزازات الخطيرة على الفور".
وكانت مقاتلة صينية قد اعترضت أمس، طائرة استطلاع عسكرية أمريكية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبى.
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