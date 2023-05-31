العالم اليوم - بكين تندد بـ "الاستفزاز" الأميركي فوق بحر الصين الجنوبي

انتم الان تتابعون خبر بكين تندد بـ "الاستفزاز" الأميركي فوق بحر الصين الجنوبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 01:27 مساءً - نددت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، بـ"الاستفزاز" الأميركي بعد حادثة فوق بحر الصين الجنوبي، بين طائرة مقاتلة صينية وطائرة استطلاع عسكرية أميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "هذه المناورات الاستفزازية والخطيرة هي مصدر مشاكل للأمن البحري"، مؤكدا أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن هذه الاستفزازات الخطيرة على الفور"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وكان الجيش الأميركي أعلن، أمس الثلاثاء، أن طياراً صينياً قام "بمناورة عدوانية غير مبررة" بالقرب من طائرة استطلاع عسكرية أميركية تعمل فوق بحر الصين الجنوبي.

وأوضحت القيادة الأميركية أن "طيارا صينيا كان يقود مقاتلة ’جيه 16‘ أجرى مناورة عدوانية غير ضرورية أثناء اعتراض طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز ’آر سي 135‘، في 26 مايو".

وأضافت أن "الطيار الصيني حلق مباشرة أمام مقدمة الطائرة الأميركية، مما اضطرها للتحليق داخل مطبات جوية".

يأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات بين بكين وواشنطن بالفعل توترات شديدة بشأن قضايا مثل تايوان وتحليق منطاد صيني فوق الولايات المتحدة في أواخر عام 2022.