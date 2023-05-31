العالم اليوم - الجراحة تنقذ رجلا.. تهشمت أصابعه بآلة صنع المعكرونة

انتم الان تتابعون خبر الجراحة تنقذ رجلا.. تهشمت أصابعه بآلة صنع المعكرونة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 01:27 مساءً - تهشمت أصابع رجل إندونيسي بعد أن دخلت يده في آلة صنع المعكرونة أثناء العمل.

وذهب الرجل الأربعيني إلى أحد الأطباء حيث نظف المسعفون جراحه ونصحوه بالذهاب للمستشفى لضرورة إجراء عمل جراحي.

إلا أنه لم يذهب فورا، وبعد أيام بدأت رائحة كريهة بالانبعاث من ضماداته، وعند التوجه للمستشفى خلال الفحص لاحظ المسعفون أن أصابعه لم تكن تنزف لكنها كانت منتفخة وجلدها غامق.

وقبل التدخل الجراحي، أخذت عدة مسحات من يده لضمان عدم انتقال التلف لأجزاء أخرى من يده.

واضطر الجراحون خلال العملية لقطع الأجزاء التالفة، إلا أنهم تمكنوا من تطعيم مكان الإصابة بجلد مأخوذ من معصمه.

بعد أربعة أشهر من العملية، تعافت يد الرجل تماما، وتقبل جسمه عملية "الترقيع الجلدي" دون مشاكل صحية.

وخرج الرجل من المستشفى في اليوم التالي وتمت مراقبته لضمان نجاه عملية التطعيم حيث أكد الأطباء نجاحها وشفاء الرجل تماما حتى دون تأثير يذكر على طول أصابعه.