اشتية: نشكر مصر على جهودها فى رفع المعاناة عن قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف اشتية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يمارس حربا على الأرض والإنسان فى فلسطين، مشددا على أن الأراضى الفلسطينية هى للفلسطينيين وأن الاحتلال سيزول.

وتابع، سنبقى أوفياء لأبنائنا من الأسرى الفلسطينيين، مضيفا أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وفلسطين بمجالات عدة.