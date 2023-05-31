جدة - نرمين السيد - وأضاف اشتية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يمارس حربا على الأرض والإنسان فى فلسطين، مشددا على أن الأراضى الفلسطينية هى للفلسطينيين وأن الاحتلال سيزول.
وتابع، سنبقى أوفياء لأبنائنا من الأسرى الفلسطينيين، مضيفا أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وفلسطين بمجالات عدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتية: نشكر مصر على جهودها فى رفع المعاناة عن قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.