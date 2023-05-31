حاكم بيلجورود: أوكرانيا استهدفت المقاطعة 269 مرة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وكان جلادكوف، قد أعلن اليوم الأربعاء، إصابة 4 أشخاص فى قصف أوكرانى لبلدة حدودية. كذلك أعلن أمس الثلاثاء، تعرض 4 مؤسسات صناعية روسية لأضرار بسبب قصف أوكرانى.
يشار إلى أن السلطات الروسية، كانت قد أعلنت أمس، أن مسيرة اصطدمت بمبنيين سكنيين فى العاصمة موسكو، ما أدى إلى إصابة شخص.
وكشف سيرجى سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، فى وقت مبكر الثلاثاء، عن وقوع أضرار "طفيفة"، دون وقوع إصابات خطيرة، جراء هجوم طائرات مسيرة أصابت العديد من المبانى فى العاصمة الروسية.
كما أعلن حاكم موسكو، إصابة شخصين جراء هجوم بطائرات مسيرة على أطراف المدينة.
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