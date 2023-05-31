الكرملين: بوتين يشارك فى قمة شنغهاى للتعاون عبر الفيديو

جدة - نرمين السيد - ومنظمة شنغهاى للتعاون، هى منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست فى 15 يونيو 2001 فى شنغهاى، على يد قادة ست دول هى روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، وأوزبكستان، وانضمت كل من الهند وباكستان إلى المنظمة كعضوين كاملى العضوية فى يونيو 2017.

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