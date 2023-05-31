تطورات معركة رفع سقف الدين الأمريكى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أقرت لجنة القواعد فى مجلس النواب الأمريكى، مشروع قانون لرفع سقف الدين وأرسلته إلى هيئة المجلس للتصويت عليه، إذ يتعين أن يقر الكونجرس بمجلسيه هذا التشريع قبل 5 يونيو المقبل.





وجاء تصويت اللجنة بواقع سبعة إلى ستة لصالح التشريع الذى يقضى بتعليق سقف الدين حتى الأول يناير 2025، ما يسمح للرئيس الأمريكى جو بايدن، والمشرعين بتأجيل هذه القضية السياسية الشائكة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر 2024. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن اتفاق سقف الدين المبدئى عزز مكاسب النفط، كذلك توقع الخبراء ارتياحا فى الأسواق العالمية لفترة وجيزة، مشيرين إلى أنه من المحتمل أن تصدر وزارة الخزانة سندات تتسبب فى تقليص السيولة.

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