العالم اليوم - بالفيديو.. رجل يحطم تاج مسابقة ملكات الجمال بعد خسارة زوجته

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 02:24 مساءً - في حادثة غريبة، صعد زوج إحدى المتسابقات بحفل تتويج لملكات الجمال في البرازيل إلى خشبة المسرح وحطم التاج الملكي غاضبا لعدم فوز زوجته باللقب.

وقام أحد الحضور بتوثيق الحادثة عن طريق الفيديو لينتشر المقطع بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وشوهد الرجل يسحب التاج قبل تتويج الملكة ورماه أرضا، ثم سحب زوجته غاضبا بعيدا عن المسرح. وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن فريق الأمن تدخل فورا لإيقاف الرجل في الكواليس. وفي وقت لاحق، أصدر منسق المسابقة مالون هاينش بيانا قال فيه: "لم يعتبر الرجل النتيجة عادلة وتسبب في كل هذا الإزعاج والأضرار، ندين بشدة الحادث".

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