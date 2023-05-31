«أختك فى المخيم».. تقود الشرطة الألمانية لأكبر مداهمة ضد ممولى الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وألقت الشرطة الألمانية القبض على 7 أشخاص، معظمهم من الجنسية الألمانية، للاشتباه فى قيامهم بجمع تبرعات وإرسالها إلى "داعش".

وقال المدعى العام إن أربعة من الاعتقالات تمت فى شمال الراين وستفاليا، مع توقيف واحد فى كل من بادن فورتمبيرج، وراينلاند بالاتينات، وبريمن.

ألف شرطى فى العملية

وشارك فى المداهمة أكثر من ألف ضابط من المكتب الفيدرالى للشرطة الجنائية ومكاتب الشرطة، وتم تفتيش ما مجموعه أكثر من 100 مقر، كما أعلن المدعى الفيدرالى فى كارلسروه.

وأجرت الشرطة الاتحادية عمليات تفتيش فى مبان ووحدات سكنية بـ12 ولاية اتحادية، فى إطار التحقيق مع عددٍ من المشتبه بهم.

أختك فى المخيم

وترجع المداهمة لقيام أشخاص بجمع التبرعات لأنصار ميليشيا داعش، فى حملات على وسائل التواصل الاجتماعى بعنوان "أختك فى المخيم"، المستمرة منذ سنوات.

وتهدف الحملات إلى تقديم الدعم المالى لنساء داعش اللائى يعشن مع أطفالهن فى سوريا، خاصة فى مخيم الهول الذى تسيطر عليه الجماعات الكردية.

حظر داعش فى ألمانيا

وفى 12 سبتمبر 2014، أصدرت وزارة الداخلية الألمانية حظر تنظيم داعش فى البلاد، ويشمل الحظر أى مشاركة فى وسائل التواصل الاجتماعى والمظاهرات لصالح الميليشيا الإرهابية وأى نوع من أعمال الدعم مثل جمع الأموال والمواد وتجنيد المقاتلين.

ووفقًا للقانون الجنائى الألمانى، يمكن مقاضاة أفعال أعضاء أو مؤيدى "داعش" من المواطنين الألمان الذين يقيمون فى ألمانيا أو يعملون داخل البلاد.