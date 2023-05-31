روسيا تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قواتها دمرت مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية فى مقاطعة خاركيف، مشيرة فى نفس الوقت إلى وقوع معارك عنيفة فى منطقة أفدييفكا حيث تم إخراج القوات الأوكرانية من مواقعها فى منطقتى كراسنوجوروفكا وياسينوفاتايا.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير العام الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.

وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية فى أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفى إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.