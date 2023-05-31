الكرملين: الوضع فى المدن الروسية المتاخمة لـ أوكرانيا مقلق للغاية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن الأحكام العرفية فى روسيا.

يشار إلى أن السلطات الروسية، كانت قد أعلنت أمس، أن مسيرة اصطدمت بمبنيين سكنيين فى العاصمة موسكو، ما أدى إلى إصابة شخص.

وكشف سيرجى سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، فى وقت مبكر الثلاثاء، عن وقوع أضرار "طفيفة"، دون وقوع إصابات خطيرة، جراء هجوم طائرات مسيرة أصابت العديد من المبانى فى العاصمة الروسية.

كما أعلن حاكم موسكو، إصابة شخصين جراء هجوم بطائرات مسيرة على أطراف المدينة.