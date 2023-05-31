رسميا.. الجيش السودانى يعلق مشاركته فى مفاوضات جدة ويبلغ الوسطاء

جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر عسكرية سودانية لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، بأن الجيش علق المشاركة رسميًا فى مفاوضات جدة بشأن وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.





وأوضحت المصادر العسكرية السودانية، أنه جرى إبلاغ الوسطاء فى المفاوضات بقرار الجيش السودانى بشأن تعليق المفاوضات مع "الدعم السريع".

كانت المحادثات بين طرفى النزاع بدأت فى أوائل مايو الجارى، وأسفرت عن التوصل إلى إعلان مبادئ ينص على الالتزام بحماية المدنيين، فضلًا عن اتفاق بين الطرفين على وقف إطلاق النار لفترتين قصيرتين.

وتسببت الاشتباكات التى تشهدها السودان منذ ما يزيد على شهر، فى مقتل المئات ونزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم، من بينهم 350 ألف شخص عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة.

وتعرضت بعض المناطق فى العاصمة السودانية الخرطوم، لأعمال نهب كبيرة وتعانى من انقطاع متكرر للكهرباء والمياه، كما توقفت معظم المستشفيات عن العمل.