العالم اليوم - صفقة ميسي.. لابورتا يتدخل لقطع الطريق على الهلال السعودي

انتم الان تتابعون خبر صفقة ميسي.. لابورتا يتدخل لقطع الطريق على الهلال السعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 05:17 مساءً - كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن رئيس برشلونة، خوان لابورتا، يحاول قطع الطريق على الهلال السعودي بشأن صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن رئيس برشلونة أصدر أوامره لإعطاء الأولوية للتعاقد مع ميسي قبل تسجيل عقود أي لاعبين آخرين في الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة أن قضية ميسي أصبحت "أولوية"، مع تزايد الأنباء بشأن اقتراب نجم باريس سان جرمان الفرنسي من التوقيع مع الهلال السعودي.

وأضافت أن لابورتا يرى أنه إذا لم يتم تسريع المفاوضات، فإن احتمال عودته إلى "كامب نو" سيتضاءل.

وأبرزت "سبورت" أن المهاجم الأرجنتيني "على وشك" اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الأسبوع الماضي، عن ميسي قوله إنه لم يصله حتى الآن أي عرض من برشلونة.

وكانت وسائل إعلامية غربية كشفت أن الهلال السعودي تقدم بعرض "ضخم" لميسي من أجل حمل قميصه الموسم المقبل.

وأكد البرنامج الإسباني الشهير "شيرينغيتو"، قبل أيام، أن النجم الأرجنتيني سيوافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.