العالم اليوم - غدا.. سوق أبوظبي يستقبل "أدنوك للإمداد" كثالث إدراج في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 05:17 مساءً - يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية غدا الخميس إدراج سهم شركة "أدنوك" للإمداد والخدمات بي إل سي، كثالث إدراج يشهده السوق الأول خلال العام الجاري، بعد "أدنوك للغاز" و"بريسايت".

وأعلن سوق أبوظبي، في تعميم الأربعاء، إدراج أسهم شركة "أدنوك" للإمداد والخدمات اعتباراً من غد الخميس على أن تكون ضمن السوق الأول الفئة الأولى.

وحقق طرح حصة أقلية تمثل نسبة 19 بالمئة من أسهم الشركة المصدرة بعد زيادتها من 15 بالمئة لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي، عائدات إجمالية عند التسوية حوالي 2.83 مليار درهم لشركة "أدنوك".

وشهد طرح "أدنوك للإمداد والخدمات" طلبا استثنائيا مما يجعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم هذا العام، حيث شهد طلبا كبيرا من الأفراد والمستثمرين المحترفين في دولة الإمارات بلغ في مجمله ما يزيد على 460 مليار درهم متجاوزا في المجمل القيمة المستهدفة 163 مرة ومحققا أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات.

وتعد "أدنوك للإمداد والخدمات" الشركة السادسة التي تطرح "أدنوك" حصة أقلية من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأعوام الخمس الماضية، ويأتي بعد الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من "أدنوك للتوزيع" و"أدنوك للحفر" و"فرتيغلوب" و"بروج" و"أدنوك للغاز"، مما يعزز دور "أدنوك" المحوري كمحفز رئيس لتنويع ونمو أسواق المال في الإمارات وأبوظبي ويرسخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية.

وتنفذ "أدنوك للإمداد والخدمات" استراتيجية تهدف لتوسعة نطاق أعمالها تستند إلى برنامج متوسط المدى لزيادة المصاريف الرأسمالية تصل قيمته إلى 18.36 مليار درهم، مما يوفر للمستثمرين فرص نمو جاذبة ومهمة.

وتهدف "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى دفع توزيعات أرباح جذابة تبلغ قيمتها 716 مليون درهم عن الربع الثاني والنصف الثاني من عام 2023، أي ما يعادل توزيعات أرباح سنوية بقيمة 260 مليون دولار؛ كما تتوقع الشركة بعد ذلك زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً على المدى المتوسط.