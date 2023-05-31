بالفيديو : قوات البادية الملكية تعثر على شخص مفقود منذ 24 ساعة بسبب السيول

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- عثرت قوات البادية الملكية على شخص مفقود منذ 24 ساعة بسبب السيول . وقال مصدر : ان الشاب فقد في الصحراء بسبب الامطار والسيول حيث علق بمركبته بعد ان تعثر بالخروج من المكان ، وتم العثور عليه وتم مساعدته وسحب مركبته وايصاله الى منزله . فيديو وصورة :

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