العالم اليوم - أقوى الجيوش في العالم.. دول عربية في مراكز متقدمة

انتم الان تتابعون خبر أقوى الجيوش في العالم.. دول عربية في مراكز متقدمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 06:22 مساءً - نشر موقع "غلوبال فاير باور" تصنيفه السنوي للجيوش الأكثر قوة في العالم، والذي احتلت فيه جيوش دول عربية مراكز متقدمة.

وذكر "غلوبال فاير باور" أن ترتيبه يعتمد على أكثر من 60 عاملا، أبرزها الوحدات العسكرية والقدرات المالية والقدرات اللوجستية والجغرافيا، وغيرها.. وأوضح المصدر أنه يضع أيضا إشارة على مدى تقدم الجيوش أو تراجعها أو استقرارها في القائمة. وفيما يلي أقوى 10 جيوش في العالم على التوالي: الولايات المتحدة

روسيا

الصين

الهند

بريطانيا

كوريا الجنوبية

باكستان

اليابان

فرنسا

إيطاليا وحسب موقع "غلوبال فاير باور"، فقد احتلت جيوش دول عربية مراكز متقدمة، مثل الجيش المصري، الذي جاء في المركز 14 عالميا. مصر في المركز 14

السعودية في المركز 22

الجزائر في المركز 26

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أقوى الجيوش في العالم.. دول عربية في مراكز متقدمة .. في رعاية الله وحفظة