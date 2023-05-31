العالم اليوم - آل باتشينو ينتظر مولودا من صديقته الكويتية صاحبة الـ29 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 06:22 مساءً - ينتظر النجم الأمريكي المخضرم آل باتشينو (82 عاما) وصديقته عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية نور الفلاح (29 عاما) قدوم طفلهما الأول، وفقا لمتحدث باسم النجم الأمريكي.

وأضاف المتحدث أن نور الفلاح حامل في شهرها الثامن، وذلك بعدما ارتبطت عاطفيا بنجم سلسلة أفلام” العراب” الشهيرة في أبريل من العام الماضي.

وفي أبريل من هذه السنة، شاركت نور الفلاح صورة لها مع آل باتشينو عبر حسابها في تطبيق إنستغرام، حيث كانا متواجدين في معرض غاغوسيان الفني بمدينة نيويورك.

لدى آل باتشينو ابنة تدعى جولي ماري (33 عاما) كان قد أنجبها من صديقته السابقة جان تارانت.

كما سبق له أن أنجب التوأمان أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عاما من الممثلة والمغنية الأميركية بيفرلي دانغيلو.