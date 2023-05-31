البيت الأبيض: متخوفون بشأن الهجمات داخل روسيا.. ونلتزم بدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض، فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا "متخوفون بشأن الهجمات داخل روسيا. لكننا نلتزم بدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها".

وتابع، "لا نشجع أو نمكن أوكرانيا من شن ضربات داخل روسيا ولا نريد التصعيد".

يشار إلى أن السلطات الروسية، كانت قد أعلنت أمس، أن مسيرة اصطدمت بمبنيين سكنيين فى العاصمة موسكو، ما أدى إلى إصابة شخص.

وكشف سيرجى سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، فى وقت مبكر الثلاثاء، عن وقوع أضرار "طفيفة"، دون وقوع إصابات خطيرة، جراء هجوم طائرات مسيرة أصابت العديد من المبانى فى العاصمة الروسية.

كما أعلن حاكم موسكو، إصابة شخصين جراء هجوم بطائرات مسيرة على أطراف المدينة.