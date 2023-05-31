بالفيديو : حادث دهس مروع في عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 مايو 2023 07:07 مساءً - دوت الخليج :- اصيب شخصين مساء اليوم الثلاثاء جراء حادث سير وقع في منطقة طبربور بعمان . وبحسب فيديو تم تداوله اليوم فان سائق سيارة فقد سيطرته على المركبة مما ادى الى دهس احد الاشخاص كان واقفا على " الرصيف " . وبين الفيديو : اصابة الشخص اثر دهسه كما اصيب السائق جراء انقلاب مركبته . وجرى نقلهما الى المستشفى لاجراء اللازم . فيديو : المدينة نيوز :- شاهد حادث دهس مروع في عمان pic.twitter.com/zCx0IGQtLr — almadenahnews (@almadenahnews) May 30, 2023 — almadenahnews (@almadenahnews)

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