أقارب ورفاق ولي العهد في القوات المسلحة يقيمون حمّام العريس لسموه .. صور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 مايو 2023 07:07 مساءً - دوت الخليج :- أقام أقارب ورفاق سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في القوات المسلحة حمّام العريس لسموه. ونشر سموه صورة عبر “انستقرام” معلقا عليها “الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة.. كفيتو ووفيتو”

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