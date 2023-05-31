" أميرنا المحبوب " .... انشودة من وزارة الأوقاف لولي العهد بمناسبة الزفاف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 مايو 2023 07:07 مساءً - دوت الخليج :- اهدت وزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية انشودة " اميرنا المحبوب " الى ولي العهد الامير الحسين بمناسبة وفافه على الانسه رجوة ال سيف . فيديو :

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