مضارب بني هاشم تستقبل ضيوفها في حفل "القرا" بمناسبة زفاف ولي العهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 مايو 2023 07:07 مساءً - دوت الخليج :- بدأت مضارب بني هاشم باستقبال المدعوين لحضور حفل "القرا" بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد .

ووصل الأردنيون من مختلف الأصول والمنابت ومختلف مناطق المملكة إلى مضارب بني هاشم في الديوان الملكي العامر بيت الأردنيين.

وكان في مقدمة المستقبلين سمو الأمير هاشم بن الحسين الذي يرتدي الزي العربي التقليدي، ويليه سمو الأمير راشد بن الحسن وعدد من أمراء العائلة المالكة الهاشمين وعدد من المسؤولين في الديوان الملكي من المدنيين والعسكريين.

يترقب الأردنيون، الأربعاء، كلمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، في حفل عشاء يقيمه جلالته في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي.

وسيرحب جلالة الملك خلال كلمته بالضيوف، وسيحضر حفل مأدبة العشاء 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.

وتشمل قائمة الضيوف ممثلين عن أبناء المجتمع الأردني وبناته، وفعاليات رسمية وشعبية ونقابية وحزبية، ومنظمات المجتمع المدني، وشبابا، ومسؤولين سابقين وحاليين في الدولة، وعددا من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين.

ويتخلل الحفل عروضا ثقافية وموسيقية مستوحاة من التراث الأردني وسط تقديم عمل فني مشترك لفنانين أردنيين، وعرضا للمشاة الصامتة، وإلقاء الشعر النبطي والعزف على العود.

وأقام سمو الأمير عمر بن فيصل حمام العريس لسمو الأمير الحسين ولي العهد، الأربعاء، بمشاركة عدد من أقارب ورفاق سموه في القوات المسلحة في منزل سمو الأمير فيصل، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء.

وقدم ولي العهد شكره قائلاً: "الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة..كفيتو ووفيتو".

جلالة الملكة رانيا العبدالله استضافت في 22 أيار حفل حناء وعشاء تقليدي، حضرته أكثر من 500 مدعوة من جميع أنحاء الأردن.

وشهد الحفل عروضا متنوعة من مطربات أردنيات وموسيقيين وفرق أداء فلكلوري. وحضرت الحفل اختصاصيات الرسم بالحناء، حيث قدّمنَ تصاميم فريدة للضيوف باستخدام صبغة طبيعية مؤقتة.

ويعتبر حفل الحناء تقليداً من التقاليد القديمة في العالم العربي التي يتم تنظيمها قبل حفل الزواج، ويُعتقد بأنه يجلب البركة للزوجين.