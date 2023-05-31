العالم اليوم - تراجع أسعار النفط يدفع معظم بورصات الخليج للتراجع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 07:20 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على تراجع، الأربعاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وبيانات اقتصادية صينية أضعف من المتوقع، قبل تصويت حاسم في واشنطن على اتفاق بشأن سقف الديون.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على مشروع قانون لرفع سقف ديون الحكومة، وهي خطوة حاسمة لتجنب تعثر محتمل يهدد استقرار الاقتصاد.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، أكثر من اثنين بالمئة بفعل قوة الدولار، بينما أثارت البيانات الضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط، مخاوف حيال الطلب.

تحركات الأسواق

- تراجع المؤشر الرئيسي في السعودية أكثر من واحد بالمئة إلى 11,014.13 نقطة، مع هبوط سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة وسهم بنك الرياض 2.8 بالمئة.

قال أحمد نجم، رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إكس.إس دوت كوم، إن سوق الأسهم السعودية سجلت خسائر مع تقييم المستثمرين تأثير نشاط الصناعات التحويلية الصيني، الذي جاء أضعف من المتوقع، على الاقتصاد المحلي.

وأضاف "يمكن أن يظل المؤشر الرئيسي منكشفا على التطورات في أسواق الطاقة".

- في أبوظبي، أغلق المؤشر على انخفاض 0.8 بالمئة إلى 9,406.57 نقطة.

- تراجع المؤشر القطري 1.8 بالمئة، مسجلا أكبر انخفاض مقارنة بمؤشرات المنطقة، مع هبوط معظم الأسهم على المؤشر بما في ذلك سهم صناعات قطر للبتروكيماويات الذي تراجع 4.4 بالمئة.

لكن مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي خالف الاتجاه العام ليغلق على ارتفاع 0.3 بالمئة إلى 3,576.63 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30، بنسبة 0.2 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.4 بالمئة