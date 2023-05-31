نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بث مباشر لـ حفل "القرا" بمناسبة زفاف ولي العهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 مايو 2023 09:13 مساءً - دوت الخليج :- تاليا بث مباشر لـ مأدبة العشاء التي يقيمها جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي. فيديو :

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