الملك يهدي ولي العهد سيفا هاشميا خلال مأدبة عشاء مضارب بني هاشم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 مايو 2023 10:10 مساءً - دوت الخليج :- أهدى جلالة الملك عبدالله الثاني، سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، سيفا من سيوف بني هاشم، خلال مأدبة عشاء أُقيمت في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي بمناسبة زفاف سموه حضرها قرابة 4 آلاف مدعو.

والسيف الذي أهداه الملك لولي العهد هو نسخة عن سيف جلالة الملك عبدالله الأول، الذي صُنع في الحجاز عام 1916.

وصُنع السيف في الأردن خصيصا لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون.

ونقش على السيف آية قرآنية كريمة "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ" – آل عمران (160).