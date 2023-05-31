فرقة كفر جايز تزف الحسين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 مايو 2023 10:10 مساءً - دوت الخليج :- زفت فرقة " كفر جايز " الامير الحسين في بداية حفل " القرا " الذي اقامه جلالة الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بمناسبة زفاف ولي العهد . ورافق الفرقة عدد من زملاء الامير الحسين من رفاق السلاح في القوات المسلحة .

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