العالم اليوم - فيديو.. نائب قائد الدعم السريع يوجه رسالة للبرهان ويتوعده

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. نائب قائد الدعم السريع يوجه رسالة للبرهان ويتوعده من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 10:23 مساءً - وجه نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم دقلو، الأربعاء، رسالة إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وتوعده بتسليمه إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.

وفي الفيديو المنشور على صفحة "الدعم السريع" على تويتر، قال عبد الرحيم دقلو، الذي كان يقف على متن عربة عسكرية ومرفوقا بعدد من عناصره: "اطلع برا للميدان (في إشارة إلى البرهان)".

وأضاف: "كل زول يريد مصلحة السودان يطلع من البرهان.. نعمل قوة لدعم السودان ودعم حدود السودان".

وتابع: "حميدتي الحمد لله في كل أمن وأمان وهو في الصفوف الأمامية مع قواته وسنقبض عليك ونسلمك لحميدتي".

وأوضح: "حميدتي رجل فعل وليس قول.. البرهان سنسلمك لحميدتي ولأبناء الشعب السوداني".

وختم حديثه بالقول: "والله لن نقف مع الكيزان".

تمديد إغلاق المجال الجوي

قررت سلطة الطيران المدني في السودان، الأربعاء، تمديد الإغلاق الجوي أمام حركة الطيران حتى 15 يونيو المقبل.

واستثنيت السلطات من الإغلاق، الذي بدأ في 15 أبريل الماضي، رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء.

الجيش السوداني يعلق مشاركته في محادثات جدة

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، الأربعاء، تعليق مشاركة الجيش في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.