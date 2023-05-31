القاهرة الإخبارية.. البيت الأبيض يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ولفت بيان البيت الأبيض، والذي نقله قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا ستشمل المزيد من أنظمة الدفاع الجوي ومكافحة الدروع والذخيرة والمدفعية. وعلى جانب آخر، أكد البيت الأبيض، أنه تم استعمال قنوات الاتصال الدبلوماسية مع الصين للتعبير عن القلق بشأن حادث الاعتراض الأخير.

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