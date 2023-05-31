العالم اليوم - دبي تعلن عن المخطط الجديد لإنشاء جزيرة "نخلة جبل علي"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 11:20 مساءً - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، الأربعاء، عن خطة جديدة لإنشاء جزيرة "نخلة جبل علي" الاصطناعية، وهي ضعف حجم نخلة جميرا التي تم تنفيذها بالفعل وتعتبر واحدة من أكثر المناطق جذبا في دبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد على تويتر إن زوار الجزيرة سيستمتعون بأكثر من 80 فندقا ومنتجعا في الجزيرة الجديدة.

وذكرت وكالة الإمارات الرسمية، الأربعاء، أن الشيخ محمد بن راشد اعتمد المخطط الجديد لمشروع تطوير "نخلة جبل علي"، الذي يخدم أهداف "خطة دبي الحضرية 2040".

و"نخلة جبل علي"، هي واحدة من المشروعات التي تنفذها شركة نخيل العقارية، وسيضيف المشروع 110 كيلومترات لسواحل دبي، كما أنه يمتد على مساحة 13.4 كيلو متر مربع أي ما يعادل ضعف حجم "نخلة جميرا"، وسيضم مساحات خضراء وتجارب متنوعة على الواجهة البحرية.

وتتكون جزيرة جبل علي من سبعة جزر سيتم ربطها لتشكل معا تصميم النخلة، وقد روعي في تصميمها أن تكون صديقة للبيئة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتي من المستهدف أن تمثل نحو 30 بالمئة من إجمالي الطاقة المستهلكة في مرافقها العامة.

ويأتي إطلاق الجزيرة في الوقت الذي يشهد فيه سوق العقارات في دبي، انتعاشة قوية، وسط زيادة في الإقبال على شراء واستئجار الوحدات السكنية.