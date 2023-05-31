عاجل- السودان يمدد إغلاق مجاله الجوى حتى منتصف شهر يونيو

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات السودانية تمديد إغلاق المجال الجوى السودانى حتى منتصف شهر يونيو.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات السودانية تمديد إغلاق المجال الجوى السودانى حتى منتصف شهر يونيو. وذلك بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

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