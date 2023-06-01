العالم اليوم - وفاء إلى حبه للفلك.. زوجة تنثر رماد زوجها في الفضاء

انتم الان تتابعون خبر وفاء إلى حبه للفلك.. زوجة تنثر رماد زوجها في الفضاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 12:22 صباحاً - أرسلت السيدة كلير ميرسر، رماد زوجها العاشق لعالم الفلك لنثره في الفضاء عن طريق شركة "أورا فلايتس" البريطانية.

وقالت كلير إن زوجها جيسون كان مولعا بالفلك ولديه تلسكوب كبير جدا في حديقة المنزل، وكان حريص على تشغيل البث المباشر لوكالة ناسا بشكل دائم على شاشة الكومبيوتر الخاص به.

وأضافت أنها "متأكدة من الحماس الذي كان سيشعر به زوجها لو علم بالأمر، ولكن من المحزن أن يبدأ رحلته التي حلم بها إلى الفضاء بعد وفاته".

ولجأت كلير إلى شركة "أورا فلايتس" بعد أربع سنوات من وفاة زوجها.

من جانبها، قالت الشركة إنها تنثر رماد الموتى على ارتفاع يزيد عن 100000 قدم فوق الأرض، بتكلفة 2950 جنيها إسترلينيا.