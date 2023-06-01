العالم اليوم - وسائل إعلام: تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران

انتم الان تتابعون خبر وسائل إعلام: تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 12:22 صباحاً - قالت شبكة سي.إن.إن التلفزيونية إن مدعين اتحاديين لديهم تسجيل صوتي يعود لعام 2021 يعترف فيه الرئيس السابق دونالد ترامب باحتفاظه، بعد مغادرته منصبه، بوثيقة سرية لوزارة الدفاع (البنتاغون) تتعلق بهجوم محتمل على إيران.

ولم تستمع سي.إن.إن للتسجيل لكنها نقلت عن مصادر متعددة قدمت وصفا لمحتوى التسجيل.

وقالت الشبكة الإخبارية إن ترامب بدا في التسجيل أنه كان يدرك أنه يحتفظ بمواد سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.

ويسعى ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في 2024.

وقال مصدران لشبكة سي.إن.إن إن تصريحات ترامب أشارت إلى رغبته في مشاركة المعلومات، لكنه كان على دراية بالقيود المفروضة على قدرته على رفع السرية عن الوثائق بعد مغادرته منصبه.

ولم يرد أحد المتحدثين باسم ترامب حتى الآن على طلب للتعليق. كما لم يعلق بعد بيتر كار المتحدث باسم مكتب المستشار الخاص جاك سميث في وزارة العدل.

ويحقق سميث في طريقة تعامل ترامب مع الوثائق السرية وفي مدى ضلوعه في مساعي إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها ترامب أمام جو بايدن.