رئيس COP28: نسعى لحلول واقعية لأزمة المناخ بدول الجنوب العالمى

جدة - نرمين السيد - ويعد منتدى "اصنع فى الإمارات"، الأول من نوعه فى المنطقة، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبى، وشركة "أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وتستمر فعالياته على مدى يومى 31 مايو و1 يونيو، بمشاركة كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، فى دولة الإمارات.

حضر حفل الافتتاح كل من محمد بن هادى الحسينى، وزير دولة للشؤون المالية، وسهيل بن محمد المزروعى، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبدالله بن طوق المرى، وزير الاقتصاد، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيرى، وزيرة التغير المناخى والبيئة، وسارة بنت يوسف الأميرى وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ووالدكتور ثانى بن أحمد الزيودى، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابى، رئيس "دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبى"، وعمر السويدى، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب عدد من المسؤولين فى الجهات الاتحادية والمحلية، وعدد من رؤساء الشركات المحلية والإقليمية والدولية.

وبالتزامن مع عام الاستدامة فى دولة الإمارات والاستعداد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، تركز الدورة الحالية من المنتدى على مناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعى وتعزيز مساهمته فى خفض وإزالة الانبعاثات ودعم جهود العمل المناخى عالميا، والتعريف بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التى توفرها دولة الإمارات، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمى للتصنيع والابتكار.

توجيهات القيادة الرشيدة

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، فى كلمته الافتتاحية، إن الوزارة "تركز على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ’حفظه الله‘، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، ’رعاه الله‘، بمضاعفة الجهود، والعمل على مواكبة المستقبل، والمساهمة فى تنويع الاقتصاد، وبناء قطاع صناعى قوى عبر توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تستفيد من المزايا التنافسية لدولة الإمارات".

وثمن متابعة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتوجيهه بالتركيز على تطوير خطط واستراتيجيات لتنمية القطاع الصناعى وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وتنويع الاقتصاد.

وأكد حرص القيادة على دعم الدور الاستراتيجى المهم للقطاع الصناعى فى خطط التنمية المستدامة، مشيرا إلى إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، رئيس المجلس التنفيذى، "استراتيجية أبوظبى الصناعية" التى تهدف لمضاعفة حجم قطاع التصنيع فى الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.

وأوضح المحاور التى تعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ هذه الرؤية ودعم نمو القطاع، والتى تشمل: "حماية المكتسبات الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفزة والجاذبة للاستثمارات فى الدولة من أجل خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعى ودعم المنتج المحلى، وتمكين الاقتصاد الوطنى، وإيجاد فرص واعدة للمستثمرين الصناعيين لتأسيس أعمالهم وتوسيعها والترويج لمنتجاتهم وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، وتوفير حلول التمويل المبتكرة لدعم نمو الصناعة المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المحلى، وتأهيل الكفاءات الإماراتية فى مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين دور القطاع الخاص فى دفع التنمية الاقتصادية المستدامة".

إنجازات مهمة

وقال: "تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى عام 2021، والتى ساهمت فى تحقيق إنجازات مهمة فى القطاعين الصناعى والتكنولوجى وخاصة فى عام 2022، ومنها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم، مقارنة بـ 117 مليار درهم فى عام 2020، أى بنسبة نمو 49%، ووصول مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 182 مليار درهم فى العام 2022، مقارنة بـ 132 مليار درهم فى عام 2020، أى بنسبة نمو 38%، وتوفير حلول تمويلية بقيمة تفوق 3 مليارات درهم لتمكين مبادرة ’اصنع فى الإمارات‘ بالتعاون مع ’مصرف الإمارات للتنمية‘، وإطلاق برنامج ’التحول التكنولوجي‘ الذى يستهدف 1000 مشروع بحلول عام 2031، وتسريع تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة."

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أنه إلى جانب مناقشة الأفكار والآراء، واستكشاف فرص الشراكات والتعاون لتحقيق النمو والتقدم والتطور، فإن منتدى "اصنع فى الإمارات" يشهد إطلاق مشاريع ومبادرات وشراكات ذات نتائج فعلية وملموسة، ومن الأمثلة على ذلك، إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، وتم من خلال هذه الشراكة الإعلان عن شراكات واتفاقيات فى 9 مشاريع صناعية تكاملية باستثمارات تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار.

ودعا القطاع الخاص فى هذه الدول إلى استكشاف المزيد من فرص الشراكة والتعاون، لإنجاز مشاريع تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

كما أشار إلى نتائج جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى تعزيز الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة حيث وصل إنفاق الشركات المحلية فى الاقتصاد الوطنى عبر "برنامج القيمة الوطنية المضافة" إلى 53 مليار درهم، بنسبة نمو 25% مقارنة بالعام الماضى، ومن المتوقع انضمام المزيد من الجهات إلى البرنامج بما يعزز فرص نمو مشتريات المنتجات الوطنية.

31 مليار درهم

وقال: "حققت الدورة الأولى من المنتدى نجاحا كبيرا رسخ مكانته كمنصة تفاعلية لتبادل الخبرات والمعارف، وصياغة توجهات مستقبل القطاع الصناعى وساهمت فى تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز التعاون مع الشركاء، والخبراء والمستثمرين، حيث أعلنت خلالها الشركات الوطنية الرائدة عن عزمها توفير فرص مشتريات بقيمة 110 مليار درهم لشراء 300 منتج يمكن تصنيعه محليا، خلال عشر سنوات"، مشيرا إلى أنه خلال العام الأول من هذا الإعلان تم تنفيذ أكثر من 28% من عروض الشراء المستهدفة لعشر سنوات بقيمة 31 مليار درهم، متوجها بالشكر إلى الشركات الوطنية المساهمة فى تحقيق هذا النجاح.

وأكد إلى أن دورة هذا العام ستشهد زيادة فى قيمة اتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية الرقم بأكثر من 10 مليارات درهم، بما يرفع إجمالى قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محليا إلى 120 مليار درهم.

وشدد على أولوية تمكين القطاع الصناعى، وقال فى هذا السياق إن الوزارة "ضاعفت جهودها لتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاع الصناعى الوطنى، من خلال تعزيز مرونة الإجراءات وتوحيدها، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعى، ودعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وفتح أسواق جديدة تتيح الوصول لأسواق تضم ما يزيد على 2.5 مليار مستهلك وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية".

وأوضح: "لقد أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منتدى ’اصنع فى الإمارات‘ العام الماضى فى ظل ظروف استثنائية كان يشهدها العالم وشملت تعقيدات جيوسياسية وتحديات اقتصادية وصحية وغذائية ولوجستية. ودفعت تلك الظروف كافة الدول إلى التركيز على تحفيز اقتصاداتها وإعادتها إلى مسار النمو، وزيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية وتعزيز التكامل والتعاون والشراكات الدولية بهدف ضمان استدامة الأعمال. وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ونهجها الإيجابى والمتفائل، نجحت دولة الإمارات فى تجاوز تلك التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو".

وأشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر فى كلمته إلى أن المنتدى أصبح خلال فترة قصيرة، منصة إقليمية وعالمية تجمع صناع القرار، والخبراء، والمستثمرين، ورواد الأعمال فى القطاع الصناعى، والتكنولوجيا المتقدمة، والمحتوى المحلى، بما يساعد على استشراف فرص ومشاريع التنمية الصناعية والاستدامة والعمل المناخى.

وتناول فى كلمته تزامن دورة المنتدى هذا العام مع "عام الاستدامة" فى دولة الإمارات، وكذلك مع استعداد الدولة لاستضافة الحدث الأبرز عالميا فى جهود العمل المناخى، مؤتمر COP28 الذى ينعقد فى مدينة إكسبو دبى خلال الفترة 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مؤكدا أن تنظيم هذا المؤتمر الدولى "يعكس ثقة العالم بنموذج الإمارات الرائد فى التنمية المستدامة، والانتقال الطاقى، والعمل المناخى."

وأضاف: "بتوجيه القيادة فى دولة الإمارات، نتعامل مع هذه الاستضافة بتواضع، وبمسؤولية، وبإدراك كامل لأهمية الموضوعات المطروحة. وسنعمل خلال المؤتمر على إحداث نقلة نوعية فى العمل المناخى، والتركيز على إيجاد حلول عملية وواقعية للحد من تداعيات تغير المناخ، والتخفيف منها، خاصة فى دول الجنوب العالمى، وسنحرص على أن يركز مؤتمر COP28 على احتواء الجميع، وتوحيد الجهود والتكاتف، وعقد الشراكات وليس التفرق، وتكريس الاتفاق وليس الانقسام."

وتابع: "لتحقيق كل ذلك، سيكون من الضرورى تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ الدول المانحة لتعهداتها المالية، وأن نركز جهودنا على خفض الانبعاثات، وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم. وسيكون لقطاع الصناعة دور كبير فى خفض الانبعاثات، خاصة وأنه يتسبب بحوالى 20% من الانبعاثات العالمية، بحسب "المنتدى الاقتصادى العالمى. لذلك، علينا فى القطاع مسؤولية كبيرة تتمثل فى إثبات إمكانية نجاح العمل بشكل متزامن بين كل من: خفض الانبعاثات، وتحقيق التقدم والنمو المستدام."

وحدد أهداف الدورة الثانية من منتدى "اصنع فى الإمارات"، حيث أشار فى هذا الصدد إلى زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، وذلك من خلال الجهات التى انضمت حديثا لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وتابع بالقول: "سيتم الإعلان عن 30 مشروعا صناعيا نوعيا جديدا بقيمة تتجاوز 6 مليارات درهم تشمل مشاريع رائدة وسباقة، مثل انشاء أول مصنع للمحللات الكهربائية للهيدروجين فى الإمارات، وتخصيص أكثر من 20 مليار درهم عن طريق شركة أدنوك لتكون حصرية للمصانع الوطنية العاملة فى صناعة الهياكل والمنتجات المعدنية، واعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وهو (Green ICV) لدعم وتشجيع ممارسات الاستدامة فى المشتريات الحكومية، ولتحفيز الشركات على خفض الانبعاثات فى كافة القطاعات والمجالات".

وأضاف، أن المنتدى سيشهد أيضا إعلان "تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعى بقيمة 5 مليارات درهم من ’بنك أبوظبى الأول‘، إضافة إلى مليار درهم من ’بنك المشرق‘، والسعى لتوفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين فى القطاع الخاص بحلول عام 2027، وذلك من خلال برنامج أدنوك للقيمة للوطنية المضافة، وبرنامج "مصنعين" وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج "نافس".

وتابع: "كما ستشهد هذه الدورة إطلاق علامة ’صنع فى الإمارات‘، الشارة الوطنية الموحدة التى يندرج تحت مظلتها العديد من المزايا والفرص للشركات الحاصلة عليها، وسنعمل على توسيع نطاقها والترويج على المستوى العالمى للجودة التى تتميز بها المنتجات الإماراتية والتزامها بأعلى المعايير الدولية".

وقال "أدعو الجميع للتعرف خلال المنتدى على الحوافز والممكنات اللى توفرها دوائر التنمية الاقتصادية، والمناطق الصناعية والاقتصادية المتخصصة، وجهات التمويل والشركات الوطنية.

واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أهمية مد جسور التعاون وبناء الشراكات، بوصفها "بوابة للمستقبل" وأن دولة الإمارات تسعى لبناء هذه الشراكات وتعزيزها وتهيئة أسباب نجاحها، مؤكدا أنه "بتضافر وتكاتف جهودنا، سنعزز دور قطاع الصناعة فى بناء مستقبل مستدام".