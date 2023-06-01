بايدن: الأمور تسير كما هو مخطط لها بشأن فاتورة سقف الديون

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الأمور تسير وفقًا للخطة حتى الآن لمجلس النواب لتمرير حزمة سقف الديون من الحزبين على الرغم من تعهد العديد من الديمقراطيين والجمهوريين بالتصويت ضد الإجراء.





وقال الرئيس الأمريكى - للصحفيين فى المكتب البيضاوى، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية : "سنتعامل مع سقف الديون، أعتقد أن الأمور تسير كما هو مخطط لها". وأضاف بايدن أنه يأمل أنه بحلول الوقت الذى يهبط فيه فى كولورادو، فى وقت لاحق من مساء الأربعاء، قبل خطاب مخطط له فى أكاديمية القوات الجوية الأمريكية، سيكون مشروع القانون قد أقر من جانب مجلس النواب. وتابع: "سأهبط فى كولورادو الليلة استعدادًا لخطاب التخرج فى أكاديمية القوات الجوية غدًا، وبحلول الوقت الذى أهبط فيه، سيكون الكونجرس ومجلس النواب قد تعاملوا مع الأمر - وسنكون على بعد خطوة واحدة".

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