العالم اليوم - منافسا ترامب.. مايك بنس يطلق حملة لخوض انتخابات الرئاسة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 01:19 صباحاً - ينضم نائب الرئيس السابق الجمهوري مايك بنس الاربعاء المقبل، السابع من يونيو، إلى السباق الرئاسي لعام 2024 منافسا رئيسه السابق دونالد ترامب.

وأضاف المصدران أن بنس سيطلق حملته سعيا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري بمقطع فيديو وكلمة يدلي بها في ولاية أيوا. وكان بنس قد أثار غضب ترامب عندما رفض دعم جهوده الرامية لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

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