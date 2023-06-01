جون بولتون لـ«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا لم تحصل على الدعم اللازم

جدة - نرمين السيد - وأكد "بولتون" فى حواره لـ "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، أن العدوان الروسى على الأراضى الأوكرانية غير مبرر من جانب موسكو، كما أنه غير مقبول لدى المجتمع الدولى.

وتابع أنه عندما تكون هناك حالة حرب وعندما يكون هناك تسليح لدى أحد الأطراف بشكل أكبر من الطرف الآخر، الأمر يكون صعبًا بالنسبة للدول الصغيرة تحقيق النصر فى وقت وجيز، ولاسيما أن أوكرانيا هى ضحية هذا العدوان.

وأضاف أن القوات الروسية على مدار الـ 15 شهرًا الماضية كان أداؤها ضعيفًا وبالتالى أعتقد أن أوكرانيا يمكنها النصر، ولكن هذا سيتحقق بعد كفاح طويل.

وذكر جون بولتون أن العقوبات الاقتصادية التى فرضت على روسيا من قبل الناتو ودول الغرب، جاءت بهدف إجبار روسيا على التراجع حيث إن تلك العقوبات لها تداعيات اقتصادية على موسكو.

وأشار إلى ضرورة أن يمتلك الناتو الفكر والتخطيط الاستراتيجى بشكل كبير؛ لتقديم الدعم لأوكرانيا، مؤكدًا أن العالم لم يبل بلاءً حسنًا حتى الآن ولم يصل لأوكرانيا الدعم اللازم.

كما أكد أن الكفاح فى أوكرانيا له تأثير عالمى، حيث إن فى بكين على سبيل المثال يراقبون بكل اهتمام ما هو رد فعل الناتو، كما أن بعض الدول فى منطقة الهادئ فى آسيا قلقة حيال الدروس التى استفادت منها الصين من هذا العدوان.

وطالب مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق بضرورة وقف العدوان الروسى قبل البدء فى المفاوضات والانسحاب التام من الأراضى الأوكرانية، مستبعدًا جلوس الأطراف على طاولة التفاوض وأن هذا ليس خيارًا فى الوقت الراهن، وإن كان على أوكرانيا تحقيق النصر العسكرى.