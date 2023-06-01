العالم اليوم - تعرف على سجل الفائزين والأكثر تتويجا في يوروبا ليغ

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 03:22 صباحاً - بعد تتويج إشبيلية الإسباني بلقب الموسم الحالي على حساب روما الإيطالي، فيما يأتي سجل الفائزين بلقب الدوري الأوروبي في كرة القدم (يوروبا ليغ) في المواسم العشرة الأخيرة:

2023: إ شبيلية الإسباني

شبيلية الإسباني 2022: أينتراخت فرانكفورت الألماني

أينتراخت فرانكفورت الألماني 2021: فياريال الإسباني

فياريال الإسباني 2020: إشبيلية الإسباني

إشبيلية الإسباني 2019: تشلسي الإنجليزي

تشلسي الإنجليزي 2018: أتلتيكو مدريد الإسباني

أتلتيكو مدريد الإسباني 2017: مانشستر يونايتد الإنجليزي

مانشستر يونايتد الإنجليزي 2016: إشبيلية الإسباني

إشبيلية الإسباني 2015: إشبيلية الإسباني

إشبيلية الإسباني 2014: إشبيلية الإسباني

إشبيلية الإسباني 2013: تشلسي الإنجليزي الأكثر تتويجاً: 7 مرات: إشبيلية الإسباني 3 مرات: إنتر الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني مرتان: بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، توتنهام الإنجليزي، فينورد الهولندي، أينتراخت فرانكفورت الألماني، غوتبورغ السويدي، ريال مدريد الإسباني، بارما الإيطالي، بورتو البرتغالي، تشلسي الإنجليزي.

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