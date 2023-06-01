العالم اليوم - تعرف على سجل الفائزين والأكثر تتويجا في يوروبا ليغ

انتم الان تتابعون خبر تعرف على سجل الفائزين والأكثر تتويجا في يوروبا ليغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 03:22 صباحاً - بعد تتويج إشبيلية الإسباني بلقب الموسم الحالي على حساب روما الإيطالي، فيما يأتي سجل الفائزين بلقب الدوري الأوروبي في كرة القدم (يوروبا ليغ) في المواسم العشرة الأخيرة:
- 2023: إشبيلية الإسباني
- 2022: أينتراخت فرانكفورت الألماني
- 2021: فياريال الإسباني
- 2020: إشبيلية الإسباني
- 2019: تشلسي الإنجليزي
- 2018: أتلتيكو مدريد الإسباني
- 2017: مانشستر يونايتد الإنجليزي
- 2016: إشبيلية الإسباني
- 2015: إشبيلية الإسباني
- 2014: إشبيلية الإسباني
- 2013: تشلسي الإنجليزي
الأكثر تتويجاً:
7 مرات: إشبيلية الإسباني
3 مرات: إنتر الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني
مرتان: بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، توتنهام الإنجليزي، فينورد الهولندي، أينتراخت فرانكفورت الألماني، غوتبورغ السويدي، ريال مدريد الإسباني، بارما الإيطالي، بورتو البرتغالي، تشلسي الإنجليزي.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تعرف على سجل الفائزين والأكثر تتويجا في يوروبا ليغ .. في رعاية الله وحفظة