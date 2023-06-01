هيئة الأسرى: رفض الاحتلال الإفراج عن وليد دقة يعتبر قرارا بقتله

وأضاف أبو بكر - فى بيان صحفى: "لقد أصدرت ما تسمى لجنة الإفراجات اليوم قرارًا بقتل الأسير دقة، عندما تنصلت من مهامها ومسؤولياتها، ولجأت إلى حيلة لا إنسانية ولا أخلاقية بتحويل القضية إلى ما تسمى لجنة خاصة، تُعقد عادةً للأسرى المحكومين بالمؤبد، علمًا بأن الأسير دقة أنهى محكوميته "37 عامًا"، ويُحتجز بقرار محكمة جديد لمدة عامين، ما يكشف النوايا الإسرائيلية ويعريها بالاستمرار فى هذه الجريمة، وأن تحويله وهو بهذه الحالة الصحية الخطيرة، ليس أكثر من استغلال للوقت ودفعه نحو الموت بشكل أسرع".
وتابع: "بالرغم من عدم ثقتنا بمكونات الاحتلال الإسرائيلى وتشكيلاته وبغض النظر عن مسمياتها، إلا أنه كان لدينا بصيص من الأمل بأن ينال وليد حريته، ليقضى القليل مما تبقى له من عمره مع طفلته وزوجته، ولكن الحقد والعنصرية والتطرف الإسرائيلى تقف أمام هذا الأمل وهذه الأمنيات، وتستمر هذه الجريمة العلنية فى وضح النهار".
وطالب اللواء أبو بكر، الأحزاب والحركات والمؤسسات المدنية فى العالم بشكل عام، وفى أوروبا بشكل خاص، وتحديدًا بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبى، بأن يكون هناك تحرك ضاغط ينطلق من هناك إلى دولة الاحتلال بالتجمهر أمام سفاراتها أو استدعاء سفرائها ومساءلتهم على هذه الجريمة، والمطالبة بالإفراج الفورى عنه، ووقف مخطط قتله بتركه فريسة للمرض.
يذكر أن الأسير دقة يُعانى من مرض السرطان فى النخاع الشوكى، الذى تفشى بجسده بشكل كبير، وأصبح يُهدد حياته مع كل دقيقة تمر عليه فى ظل الجريمة الطبية التى تُرتكب بحقه، وفى الفترة الأخيرة، نُقل عدة مرات بين ما يسمى "مُستشفى سجن الرملة ومستشفى آساف هيروفيه".
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