حكومة إيطاليا تعتزم اقتراح قانون لـ انتخاب رئيس الوزراء من الشعب

وأوضح تايانى خلال تصريحات صحفية أمس الأربعاء أنه ليس لدى الحكومة أى تحيز فى هذا الشأن، ولكن يبدو أنهم يتجهون نحو اقتراح انتخاب مباشر لرئيس الوزراء.
يأتى هذا الاقتراح فى إطار جهود الإصلاح الدستورى فى إيطاليا، ويهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية فى عملية اختيار رئيس الحكومة.
وأضاف أن الإصلاح الدستورى يجب أن يأتى جنبا إلى جنب مع خطط الحكومة للسماح للأقاليم الإيطالية بالحصول على مستويات أعلى من الحكم الذاتى.
كانت ميلونى قد تعهدت بإصلاح المؤسسات الإيطالية لضمان أن تعكس الحكومة إرادة الشعب وأن تكون أكثر فاعلية واستقرارا، قائلة إن هذا جزء من بيان الحملة الانتخابية لائتلافها العام الماضى.
وبدأت ميلونى هذا الشهر جولة من المشاورات مع أحزاب المعارضة بشأن مثل هذه الإصلاحات.
وفى فبراير الماضى، تبنت حكومة ميلونى قانونا إطاريا بشأن "الحكم الذاتى المتمايز" والذى سيمكن الأقاليم من طلب كفاءات أوسع والاحتفاظ بالمزيد من عائدات الضرائب التى يتم جمعها فى مناطقها.
ويقول المعارضون إن هذا سيعطى أفضلية للمناطق الأكثر ثراء على حساب المناطق الفقيرة.
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