القبض على 4 إرهابيين شديدى الخطورة فى محافظتين بالعراق

جدة - نرمين السيد - وقالت الاستخبارات العراقية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - إنه عقب عمليات نوعية واستنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تم نصب كمائن محكمة فى مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على "4" إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب فى قضاء الرطبة وناحية العياضية ومنطقة الجدعة وسيطرة دوميز".

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